الحبس سنة لسائق تاكسي بشرم الشيخ للإتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عقدت، اليوم الأحد، بحبس سائق تاكسي سنة للإتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من عمله مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ممدوح محمود أيوب، وإيهاب محمد عصمت، وبحضور أحمد عبد المنصف، وكيل النيابة، وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل الماضي عندما تمكن النقيب أحمد مختار، معاون مباحث أول شرم الشيخ، من ضبط المتهم "علاء .أ.ج"، 25 عامًا، بمنطقة الرويسات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي خلال قيادته للسيارة (9362 ط ج ب).

وجرى عمل كمين للمتهم بمنطقة الرويسات، وبتفتيشه الشخصي عثر بجيب بنطلونه الأيمن على قطعتين حشيش، وبتفتيش السيارة عثر أسفل الدواسة على فرش حشيش، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات.

وجرى تحرير المحضر رقم 2268 لسنة 2020، جنايات أول شرم الشيخ، وبالعرض على النيابة قررت حبسة أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد.

وجرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وتم تقييد القضية برقم 242 لسنة 2020 كلي جنوب سيناء، وفي جلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.