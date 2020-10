سيلينا جوميز الأكثر تأثيرا في 2020

اختارت مجلة تايم Time قائمتها السنوية الشهيرة لـ100 شخصية الأكثر تأثيرًا في العالم في 2020، و ضمت العديد من الفنانين أبرزهم سيلينا جوميز.

وكتبت الممثلة الأمريكية أمريكا فيريرا مقالاً عن سيلينا جوميز في مجلة time بعد اختيارها ضمن قائمة 100 شخص مؤثر بالعالم قالت به: "سيسلينا جوميز تنشر جناحيها بلا خجل وفي أي حارة تقودها عواطفها، لقد كانت دائمًا موسيقيًة رائعة، لكنها كانت دائمًا أكثر من مجرد موسيقية، ففي العام الماضي بالإضافة إلى إطلاق ألبومها الثالث " RARE"، حصلت سيلينا على برنامج الطبخ الخاص بها Selena + Chef، وستقوم ببطولة وإنتاج سلسلة Hulu الكوميدية Only Murders in the Building.

"سيلينا" تصدر مؤخرا ألبومها Rare، قائمة الـ"بيلبورد 200"، وهي التي تضم أعلى الألبومات الموسيقية مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفاعلت "سيلينا" مع الحدث وكتبت لجمهورها عبر إنستجرام: "شكرًا لكل من اشترى الألبوم الجديد، هي لحظات لن أنساها، أتمنى أنَّ تستمتعوا بموسيقى الألبوم، وأن تنشروا الحب"، وتفاعل معها جمهورها.ويعد ألبوم Rare، عودة لسيلينا بعد غياب 5 سنوات عن إصدار آخر ألبوماتها.ويضم "Rare" الذي صدر 10 يناير، 13 أغنية وهي: dance again، look at her now، lose you to love me، ring، people you know، vulnerable، let me get me، crowded room، kinda crazy، fun، cut you off، sweeter place.

وغنت "سيلينا" أغنية back to you في الجزء الثاني من المسلسل الشهير 13 reason why، والذي عرض على شبكة نتفلكس، والمغنية الأمريكية التي تبلغ من العمر 27 عامًا، وتشارك بصوتها في "دوليتل" والذي يعرض في السينمات حاليا، وهو من بطولة روبرت داوني جنيور وأنطونيو بانديرس، ويشارك فيه رامي مالك بصوته.

كما اختارت مجلة Time المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، ضمن قائمة الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيرًا في عام 2020.