اتحاد المستثمرين يشكل مجلس إدارته ويختار ابنة فريد خميس رئيسا شرفيا

اختار الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، "ياسمين" الابنة الكبرى للراحل محمد فريد خميس رئيساً شرفياً للاتحاد، تخليداً لذكراه ومكانته العظيمة في الصناعة والاستثمار.

وأعلن الاتحاد في بيان اليوم عن اختيار الدكتور محرم هلال رئيساً للاتحاد، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة ظهر اليوم الأحد، وهو أول اجتماع بعد وفاة فريد خميس يوم السبت 19 سبتمبر الماضي.

وأعلن الاتحاد تعيين أسامة حفيلة نائباً أول لرئيس الاتحاد، ورئيساً للمكتب التنفيذي، الدكتور محمد خميس شعبان أميناً عاماً للاتحاد، صبحي نصر أميناً للصندوق، واستمرار كل من محمد المرشدي، محمود الشندويلي، سمير عارف، علاء السقطي، محمد سعد نواب لرئيس الاتحاد، واستمرار علي حمزة، عبد الله الغزالي كأعضاء لمجلس الإدارة، والدكتور عادل اليماني مستشاراً إعلامياً، ومتحدثاً رسمياً للاتحاد.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد المستثمرين عمومية اليوم تتضمن بنود الجمعية العامة العادية للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اعتماد الحساب الختامي وتقرير نشاط مجلس الإدارة عن عام 2019، وإبراء الذمة المالية لمجلس الإدارة، بالإضافة على عرض الموازنة التقديرية لعام 2020، وتعيين مراقب حسابات، كما تناقش الجمعية زيادة الاشتراك إلى 6 آلاف جنيه لزيادة موارد الاتحاد.

وفي آخر ميزانية معلنة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين خلال عام 2017 عجزاً بلغ 259 ألف جنيه مقابل فائض بلغ 267 ألف جنيه عام 2016، وبلغت إيرادات اتحاد المستثمرين مليون و38 ألف جنيه خلال 2017 مقابل 748 ألف جنيه خلال عام 2016، موزعة بين تبرعات 72 ألف جنيه خلال عام 2017 مقابل 120 ألف جنيه، و944 ألف جنيه مقابل 485 ألف جنيه، و18 ألف جنيه إيرادات مقدمة مقابل 16.5 ألف جنيه، واشتراكات 750 جنيه مقابل 12.6 ألف جنيه.