أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 5-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم الاثنين 5 أكتوبر الحالي، إذ تنوعت بين الكمثرى والموز والبلح والمانجو والجوافة والتين على النحو التالي:

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 15 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

البلح

تراوح سعر البلح بين 8 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 12 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 15 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 20 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.