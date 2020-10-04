حسن بلبل يكشف زيف الإخوان في مخالفات البناء: "الإخوان منافقون"

تحت اسم "الإخوان منافقون"، نشر حسن بلبل، مقطع فيديو يكشف تناقض الجماعة الإرهابية، وأبواقها الإعلامية المحرضة فيما يخض "مخالفات البناء"، حيث إنه ليس بوقت بعيد، ذكرت أبواق الإخوان إن أهالي بعض المحافظات المصرية، اشتكوا من زيادة الزحف الخرساني غير المنظم على الأراضي الزراعية.

واستعرضت أبواق الجماعة، تصريحات من بعض الفلاحين الذين يشتكون من زيادة المباني غير المنظم على تلك الأراضي الزراعية، وقال أحد الفلاحين: "مبقاش فيه أراضي زراعية كلها بقت مباني دلوقتي"، فيما قال آخر: "المباني سرحت في كل الأراضي، هو بقى فيه أراضي زراعية، مبقاش فيه أراضي زراعية".

كما استعرضت أبواق الجماعة الإرهابية، تظاهرة لأهالي الفيوم، للمطالبة بالتحرك لوقف الاعتداءات على الأراضي الزراعية"، بينما قال إعلامي بإحدى القنوات التابعة للإخوان، أنه تم التعدي على نحو مليون ونصف فدان، مع تحذيرات الفلاحين من تلاشي الأراضي الزراعية، بسبب التوسع في البناء.

فيما قال الإرهابي حمزة زوبع، إنه لا يوجد حرص للدولة على الأراضي الزراعية، "الدولة مش موجودة، لو عاوز تحمي الأرض امسح كله"، بينما قال محمد ناصر، إن الحل يمكن في الضرب بيد من حديد، على كل من يعمل على تجريف الأرض.

وعندما اتخذت الدولة إجراءات لحماية الأراضي الزراعية، انتقدت الجماعات الإرهابية هذا القرار، معتبرين أن الدولة تهدم منازل المواطنين، وهدم المباني، متسائلين: "ليه بيهد، اية المكسب اللي يعود على الدولة، كل الدنيا وكل الدول فيها مخالفات، بيعملوا خطة جديدة لإعادة تخطيط مصر، بيجيبوا البيوت على راس اللي فيها، هدم المباني على رؤس الناس".

ومن هنا يظهر نفاق الجماعات الإرهابية، ومحاولة بث الفوضى، ونشر الشائعات على كل ما يدار داخل الدولة المصرية، لمجرد خلافهم من القيادة السياسية المصرية.