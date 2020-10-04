الحكم على 17 متهما في "تدبير اعتصام النهضة" غدا

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا الاثنين، حكمها في إعادة محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تدبير اعتصام النهضة".

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.

وقررت المحكمة غلق باب المرافعة في الدعوى، في جلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 أغسطس الماضي، بعدما استمعت لمرافعة الدفاع الحاضر مع المتهمين، وبعدما استمعت لمرافعة النيابة العامة، وشهود الإثبات والنفي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم تفيد تدبيرهم لتجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وأصدرت المحكمة ذاتها، أحكامًا غيابية بحق المتهمين الذين كانوا هاربين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم، وإحالتهم للنيابة العامة، ومنها إلى المحكمة ذاتها للنظر فى إعادة محاكمتهم، وبعدها قررت حجز الدعوى للحكم، بجلسة غد الاثنين.

ونظرت محكمة النقض، الطعون التى أقامها عدد من المتهمين المحبوسين والذين صدرت بحقهم الأحكام حضوريًا، وبعدها قضت بتأييد أحكام السجن المؤبد والمشدد، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

وبعد حكم الغد، يحق لمن يصدر بحقه حكم بالسجن، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتى ستسحم مصيره مستقبلًا، إما بإلغاء الحكم أو تخفيفه، أو تأييده.