المجلس التصديري للحرف اليدوية: معرض "تراثنا" الأهم على مستوى العالم

قال الدكتور وليد الشامي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن معرض "تراثنا" والذي سيبدأ عمله من يوم 10 لـ15 من الشهر الجاري هو المعرض الأهم على مستوى العالم للحرف التجارية، وحجم الاستهلاك من هذا القطاع 300 مليون دولار.

وأضاف "الشامي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بالاهتمام بالمنتجات اليدوية والموكيت: "بنمثل مصر كلها بكل منتجاتها اليدوية والحرفية"، موضحًا أن هناك أكثر من 550 عارض يمثلوا كل الحرف اليدوية من كل محافظات مصر، ويعد معرض ومتحف لكل الحرف اليدوية في مصر.

ووجه دعوة للأسر المصرية بالتواجد في معارض "تراثنا" بهدف التعرف على المنتجات المصرية، وتعريف الأطفال والشباب بالمنجات المصرية الأصيلة للحرف اليدوية.