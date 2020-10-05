شابان ينقذان مسناً من الغرق في آخر لحظة بنيل الأقصر

أنقذ شابان رجلاً مسناً من الغرق في نهر النيل بمحافظة الأقصر، حيث لم يتمكن من اللحاق بالمعدية التي تربط بين البرين الشرقي والغربي، عند قرية "القبلي قامولا"، التابعة لمركز ومدينة القرنة.

تفاصيل الواقعة، كما يرويها "محمود التهامي"، أحد الشابين، بقوله إنه كان برفقة صديقه "عبد الله"، على متن معدية الأهالي بالبر الشرقي، وتفاجأ بشخص يغرق في مياه النيل، عقب فشله في اللحاق بالمعدية، مستنجداً بأي شخص لإنقاذه.

وتابع: "من هول الموقف، لم نستطع أنا وصديقي عبد الله رؤية هذا الرجل يغرق في المياه، وفي وقت قصير اتخذنا قرارنا بالقفز من المعدية، لإنقاذ هذا الرجل في آخر لحظة، وهو ما حدث"، مشيراً إلى أنهما وجداه فاقداً للوعي، وكان على وشك الغرق، فقاما بإنقاذه وحملاه على ذراعيهما، بمساعدة عدد من الأهالي، الذين ألقوا إليهما أحد أطواق النجاة المتواجدة أعلى المعدية، حتى خرجا بالرجل إلى بر الأمان.

وأضاف "عبد الله محمود"، الشاب الآخر الذي شارك في عمليه الإنقاذ: "ما قمنا به هو عمل إنساني لا أقل ولا أكثر، وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف"، موضحاً أنهما لم يستطيعا أن يتمالكا أنفسهما وهما يشاهدان الرجل يصارع المياه للنجاة من الغرق، ودعا الشابان الأهالي إلى توخي الحرص والحذر، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، ومد يد العون إلى أي شخص يحتاج المساعدة في أي وقت.