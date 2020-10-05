بعد قرار "الأوليمبية".. رئيس الزمالك حظرته 3 جهات من قبل

تضمن قرار اللجنة الأوليمبية الذي صدر مساء أمس الأحد، إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شؤونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي، وهو ما يعيد التذكير بالقرارات التي صدرت من 3 جهات إعلامية وصحفية بمنع ظهور رئيس الزمالك وكتابة اسمه ونشر صورته وهي "الأعلى للإعلام وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الصحفيين".

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عام 2018 قرارا بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك، على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية، نتيجة التجاوزات التي بدرت منه عبر العديد من وسائل الإعلام.

وجاء في ديباجة القرار أنه صدر بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بشأن ما عرض في برنامج مساء بيراميدز على قناة بيراميدز الفضائية بتاريخ 12 سبتمبر 2018 و27 سبتمبر 2018 وما تضمنه من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوة الأكواد والمعايير والضوابط الإعلامية وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليا والتحقيق من شأن رموز الرياضة المصرية.

الجهات الثلاث شملت الأعلى للإعلام وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الصحفيين

وفي عام 2015، صدر قراران بإيقاف رئيس الزمالك عن الظهور في وسائل الإعلام، حيث قررت غرفة صناعة الإعلام المصري المرئي والمسموع حظر استضافة رئيس الزمالك في أي من القنوات أعضاء الغرفة، ومقاطعة أي مؤتمرات ينظمها أو يشارك فيها ومنع إذاعة أي تصريح يدلي به، كما أكدت الغرفة تضامنها مع مجموعة قنوات CBC أو أي قنوات من أعضاء الغرفة في أي إجراءات قانونية وقضائية ضده بحسب القرار.

وأعلنت الغرفة، حينها، رفع مذكرة بقرارات الغرفة في هذا الشأن، إضافة إلى مجموعة من الحيثيات متضمنة بمواد إعلامية لمنصور بالصوت والصورة تحتوي على سباب وألفاظ غير لائقة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمنطقة الحرة الإعلامية وعدد من الجهات المعنية، وضمت الغرفة قنوات Cbc ،Ontv والحياة، والقاهرة والناس، ودريم، والمحور، وTEN، وصدى البلد، والنهار، ووكالات إعلان منها بروموميديا وفيوتشر وميديا لاين وآد لاين.

وفي نفس الشهر أصدرت نقابة الصحفيين قرارًا أعلنت فيه تضامنها مع قرار غرفة صناعة الإعلام بحظر استضافة رئيس نادي الزمالك في أي من القنوات أعضاء الغرفة، وأكدت النقابة في بيان لها رفضها لأي تجاوز بحق الزملاء وتضامنها لأي إجراءات تتخذها مجموعة قنوات CBC أو أي قنوات من أعضاء الغرفة ضد رئيس الزمالك.

وكان رئيس الزمالك دخل في صدام مع رابطة النقاد الرياضيين، برئاسة الصحفي محمد شبانة، بعد منع رئيس الزمالك، حينها، لبعض الصحفيين من دخول النادي، فضلًا عن توجيه انتقادات لاذعة وصلت حد الشتائم للصحفيين.