حبس مستريح البحيرة بعد جمع 72 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

قررت النيابة العامة حبس مستريح البحيرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة جمع 72 مليون جنيه من مدخرات المصريين في الخارج بقصد استثمارها تجارة النقد الأجنبى والتحميلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (محامى، مقيم بمحافظة البحيرة "له معلومات جنائية"- عامل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى لعاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بإستدعاء المتحرى عنه الأول، ومواجهته أقر بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الثانى، كما تبين من خلال الفحص المستندى أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام بما يعادل (72 مليون جنيه).