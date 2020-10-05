  إسرائيل تسجل 2905 إصابات و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنَّها سجلت 2905 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تمّ الإبلاغ عن 878 حالة خطيرة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أنَّ حصيلة الوفيات بلغت 1719 حالة بعد تسجيل 33 حالة جديدة، مشيرة إلى أنَّ هناك 200 حالة تمّ وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

يُشار إلى أنَّ إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز 267 ألف حالة في حين تعافى ما يزيد على 196 ألف حالة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إنَّ قراراً بشأن مُستقبل الإغلاق المفروض جراء فيروس كورونا، سيُعلن يوم الخميس المقبل، قبل أيام من انتهاء صلاحيته.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم في نسختها باللغة الإنجليزية، أنَّه مع دخول إسرائيل الأسبوع الثالث من ثاني إغلاق يُفرض منذ بداية جائحة كورونا، ظهر نتنياهو في مقطع فيديو يدعو فيه الإسرائيليين إلى الالتزام باللوائح التي فرضتها الحكومة خلال موسم العطلات.

وقال نتنياهو إنَّه رغم الانخفاضات الواضحة في انتشار الفيروس، قد تحتاج إسرائيل إلى تمديد الإغلاق على مستوى البلاد، والذي من المقرر مبدئيًا أن ينتهي بعد عطلة عيد السكوت.

وكان تقرير إخباري للقناة الـ12 قد نسب إلى نتنياهو تحذيره قبل أيام من أن إغلاق فيروس كورونا قد يستمر لأشهر أو حتى عام، ونُقل عن نتنياهو قوله لزملائه الوزراء في المجلس المعني بفيروس كورونا أن "إستراتيجيتنا للخروج (من الإغلاق) ستكون بطيئة هذه المرة، ويمكن أن تتم على مدى نصف عام أو عام".

وتعرضت الحكومة الإسرائيلية لانتقادات بسبب رفعها السريع للقيود بعد الإغلاق الأخير في الربيع، ولإخفاقها في إعادة فرض القيود عندما بدأت معدلات الإصابة في الارتفاع في يوليو.

وبلغ عدد من أصيبوا بكورونا في إسرائيل حتى الآن ما يقارب 266 الف مصاب تعافي منهم نحو 195 الف مصاب وتوفي 1707 مرضى بالفيروس.