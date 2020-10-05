مستشار الرئيس: لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن ومتفق عليه علميًا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه كان هناك شائعات غير علمية أو دقيقة حول لقاح الانفلونزا الموسمية، ومصادرها غير معروفة، ، مشددا على أن التطعيم به آمن ومتفق عليه علميا.

وأكد "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن لقاح الانفلونزا الموسمية طرح مبكرا جدا، مشيرا إلى أنه تم زيادة كمية التطيعم التي تأتي لمصر 6 مرات هذا العام، عن مثيلتها التي كانت تأتي كل عام؛ تحسبا للإقبال الزائد على هذا اللقاح.

وأوضح مستشار الرئيس، أن التطعيم الخاص بالانفلونزا الموسمية هذا العام، استورد من مصدرين وشركتين مختلفتين.