صحيفتان سعوديتان: الضوابط الوقائية في مناسك العمرة تحظى بتقدير دولي

أكدت صحيفتا "البلاد" و"اليوم" السعوديتان، أن الضوابط الوقائية التي تطبقها المملكة، تعكس الحرص التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، في أنموذج رائد حظى بتقدير دولي ممثلًا في منظمة الصحة العالمية.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها، اليوم الاثنين، بعنوان "رعاية متكاملة"، أن آلاف المعتمرين من المواطنين والمقيمين بالمملكة بدأوا أمس مناسكهم ، بعد أن صدرت الموافقة على السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف تدريجيًا، ووفق التنظيم الخاص والنسب المحددة، بما يسهم في تحقيق الإجراءات الاحترازية الدقيقة التي هيأتها الأجهزة المعنية.

وأضافت أن العناية بالحرمين الشريفين وبهذا المستوى من الاستعدادات الوقائية والتطهير والتعقيم على مدار الساعة وبإمكانات كبيرة وعشرات الآلاف من الطاقة البشرية لكافة مجالات الخدمة وتوفير أفضل سبل الرعاية، تترجم تفاني المملكة الدائم في مسؤولياتها العظيمة.

بدورها، وتحت عنوان "جهود مستديمة.. ومصلحة أمة"، أوضحت صحيفة "اليوم"، أن جهود المملـكة العربية الـسعودية في خدمة الحرمين الشريفين، أمر يجد أهمية ورعاية الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشارت إلى أن ما قامت به وزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة السعودية، برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين، وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم كامل الخدمات بكل سرعة وإتقان.