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عاجل.. شوبير عن عزل رئيس الزمالك: ظن نفسه فوق القانون.. وكل شئ له نهاية

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الوطن
10:34 ص | الإثنين 05 أكتوبر 2020
شوبير

شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلا من الرئيس الحالي الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي الصباحي عبر راديو أون سبورت أف إم: "اللجنة الأولمبية رصدت كل التصريحات الهجومية الصادرة من رئيس نادي الزمالك، والبعض ظن أنه فوق القانون ولا أحد فوق القانون". 

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