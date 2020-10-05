أرقام في "نوبل للطب": 12 سيدة فزن بها من بين 219 عالما

أقل من ساعة، هو الوقت المتبقي للإعلان عن جائزة نوبل في الطب أو الفسيولوجيا اليوم في الحفل الافتراضي الأول للجائزة منذ 76 عامًا، والتي لم يفز بها شخص أكثر من مرة، ولم يفز بها أيضًا أي مصري من قبل في ظل حصول 4 مصرين على جوائز نوبل في مجالات أخرى.

110 جائزة نوبل مُنحت في علم وظائف الأعضاء أو الطب بين عامي 1901 و2019، ولم تُمنح في تسع مناسبات في أعوام 1915 و1916 و1917 و1918 و1921 و1925 و1940 و1941 و1942.

لماذا لم تُمنح جوائز الطب في تلك السنوات؟

أشار الموقع الإلكتروني لجائزة نوبل إلى أن النظام الأساسي لمؤسسة نوبل ينص على أنه "إذا لم يتبين أن أيًا من الأعمال قيد النظر له الأهمية المشار إليها في الفقرة الأولى، فسيتم حجز أموال الجائزة حتى العام التالي. إذا لم يتم منح الجائزة، حتى ذلك الحين، فسيتم إضافة المبلغ إلى الأموال المقيدة للمؤسسة"، وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية مُنح عدد أقل من جوائز نوبل.

وحصلت 12 امرأة على جائزة الطب حتى الآن من بين 219 عالمًا حصل عليها، وكان عمر أصغر فائز بهذه الجائزة على الإطلاق هو 32 عامًا، حينما حصل فريدريك جي بانتينج على جائزة الطب لعام 1923 لاكتشافه الأنسولين، بينما كان 87 عامًا هو عمر أكبر حائز على نفس الجائزة، عندما حصل عليها بيتون روس عام 1966 لاكتشافه الفيروسات المسببة للأورام.

ومُنحت 39 جائزة طبية لفائز واحد فقط، و33 جائزة في الطب تشارك فيها اثنان، وتم تقاسم 38 جائزة في الطب بين 3 فائزين.

نظام الجائزة المشتركة في نوبل للطب

ينص النظام الأساسي لمؤسسة نوبل على أنه يجوز تقسيم مبلغ الجائزة بالتساوي بين عملين، يعتبر كل منهما يستحق جائزة، إذا تم إنتاج العمل الذي يتم مكافأته بواسطة شخصين أو ثلاثة، وتُمنح الجائزة لهم بشكل مشترك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقسيم مبلغ الجائزة بين أكثر من ثلاثة أشخاص.