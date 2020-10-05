سبع صنايع والبخت مش ضايع.. بشرى فنانة بـ"100 وش"

لم تقتنع يومًا، بالمقولة الشعبية الشهيرة "صاحب بالين كداب"، لترفع شعار "سبع صنايع والبخت مش ضايع" كونها متعددة المواهب، ما بين التمثيل والغناء وكذلك العزف وتقديم البرامج، فلسفتها في الحياة قائمة على البساطة والاختلاف والتمرد على المألوف والجرأة، فتذهب بخيالها أحيانًا لأشياء ليست معتادة، لتصنع حالة من التفرد ولفت الأنظار.

"ماتسيبش حاجة للظروف.. أصل الحياة مش عايزة خوف" ، هذه الكلمات كانت مضمون رسالة الفنانة بشرى لجمهورها، في أغنيتها الشهيرة "طول ما جواك أمل"، وكذلك ملامح مدرستها الحياتية، فكانت هي أول ممثلة مصرية تُقدّم مشروعًا سينمائيًا عبر منصة "يوتيوب"، كما شاركت في تأسيس مهرجان سينمائي، كُتب له النجاح منذ دورته الأولى.

وُلدت بشرى في 5 أكتوبر عام 1976 ببريطانيا، وجاء الظهور الأول لها كمُمثلة قبل نحو 18 عامًا، من خلال سيت كوم "شباب أون لاين"، لتتعاون بعدها مع كبار النجوم مثل يسرا ونبيلة عبيد وسميرة أحمد، حيث توالت أعمالها الدرامية، منها 'العمة نور"، و"يا ورد مين يشتريك" و"لقاء على الهوا"، بينما كانت الخطوة السينمائية الأولى لها مع المخرج الكبير يوسف شاهين، في فيلم "إسكندرية نيويورك".

وبشرى هي ابنة الدكتور الراحل أحمد رزة، خبير العلوم السياسية البارز، صاحب العديد من المؤلفات الأدبية وعشرات المقالات الصحفية، فقد كان له بالغ الأثر على تشكيلها الوجداني وتكوين ثقافتها، إذ تصفه دومًا بالصديق والأستاذ والرفيق الروحي، إذ توارثت عنه التمرد والمسؤولية المجتمعية وغيرها.

وشاركت بشرى، قبل أربعة أعوام، في تجربة سينمائية جديدة، كان لها نصيب كبير من النجاح، منذ يومها الأولى، فهي واحدة من المؤسسين لمهرجان الجونة السينمائي، الذي خطف أنظار مُحبي السينما حول العالم، وحظى بإشادات عدّة.

وقدّمت بشرى العديد من الأعمال السينمائية المتميزة، منها فيلم "678" و"عن العشق والهوى" و"فتح عنيك" و"وش إجرام" و"ليل داخلي"، كما خاضت تجربة البطولة المطلقة لأول مرة في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل "القمر آخر الدنيا".