مدرس مساعد بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث دكتوراه في علوم الحاسب

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، فوز الدكتور ماجد أحمد جاد الرب عسكر، مدرس مساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بجائزة أفضل بحث دكتوراه في مؤتمر Baltic DB&IS 2020 الدولي الرابع عشر لدول البلطيق.

وهنأ رئيس الجامعة، الفائز بالجائزة، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماما بالبحث العلمي، وتسعى لتوفير كل السبل الممكنة، لخدمة أعضاء هيئة التدريس والباحثين النابغين والمتميزين، في مختلف المجالات لمواكبة الزخم العلمي، والبحثي فى كل الأوساط العلمية داخل مصر وخارجها، والتي تسهم في تطوير الميادين الإنسانية والاجتماعية والطبيعية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن البحث بعنوان "نحو تحويل استعلامات اللغة الطبيعية إلى استعلامات سباركل"، ونشر في مؤتمر Baltic DB&IS 2020 الدولي الرابع عشر لدول البلطيق، حول قواعد البيانات ونظم المعلومات، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تمكين مستخدم أنظمة البيانات، اعتمادا على معاجم المصطلحات من استعلام هذه الأنظمة بلغته الطبيعية، دون التقيد بتعلم لغة "أخرى، أو برمجة، أو استعلام بعينها"، ثم تقوم الأداة المقترحة بتحويل استعلام المستخدم (المكتوب بلغة المستخدم الطبيعية) إلى استعلام SPARQL))، فضلا عن استخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات مطابقة السلسلة، ومشاركة المستخدم فى عملية ترجمة الاستعلام.

من جانبه، قال ماجد عسكر، المدرس المساعد بقسم علوم الحاسب، والحائز على الجائزة، إن أنظمة البيانات تعمل اعتماداً على معاجم المصطلحات؛ لتحسين مشاركة المعرفة، وإعادة استخدام ومنح مجموعة من الخيارات؛ لتعزيز قوة إدارة المعرفة فى هذه الأنظمة، مضيفا أنه "لا يمكن التعبير عن استفسارات المستخدم باستخدام SPARQL، ولا يمكن للمستخدم التعبير عن استعلامه بلغته الطبيعية أو مصطلحاته الخاصة للترجمة من اللغة الطبيعية إلى لغة سباركل، كما أن هناك الكثير من التحديات مثل معالجة اللغة الطبيعية، ومعالجة الأنطولوجيا، ومطابقة السلاسل، وبناء استعلام سباركل".