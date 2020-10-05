رغم التتويج.. "الشوربجي": سأبتعد عن الاسكواش بعد الاعتزال

أعرب اللاعب المصري مروان الشوربجي، عن سعادته بتتويجه ببطولة الاسكواش، موضحًا أن حضور مصر دائم في نهائيات البطولات العالمية، وحصلنا على أول 4 أربع مراكز في البنات والأولاد على مدار آخر عشر سنوات.

وقال "الشوربجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، "قضيت حياتي في إنجلترا ودرست وتخرجت هناك، وكنت أجد بعض الصعوبة في الموازنة بين الدراسة والاسكواش، لكن الآن بعد التخرج، تفرغت تمامًا وربما أغير اتجاهاتي في الحياة بعد سن الاعتزال، هعمل حاجة تانية في حياتي غير الاسكواش".

وواصل الشوربجي، "لو اللاعب ركز على نفسه ممكن يكمل ممارسة الاسكواش لـ35 سنة".

مروان الشوربجي يفوز على شقيقه محمد ويتأهل لنصف نهائي بطولة العالم

نجح مروان الشوربجي، المصنف العاشر عالميًا في لعبة الاسكواش، في الفوز على شقيقه الأكبر محمد الشوربجي، المصنف الثاني، خلال المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وفاز مروان الشوربجي على شقيقه محمد بنتيجة 3/2 في مباراة امتدت لخمسة أشواط لمدة 59 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 2-11, 11-6, 3-11, 11-8.

تأهل طارق مؤمن وخروج زاهد سالم

كان طارق مؤمن، المصنف الثالث عالميا، قد نجح في التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على البيروفي دييجو إلياس، بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 37 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 13-11, 11-6.

وودع المصري زاهد سالم البطولة، حيث تعرض للخسارة أمام النيوزلاندي بول كول، المصنف الخامس، بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 47 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-6.