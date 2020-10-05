محاكمة زوج ومساعده في قتل زوجته بالدقهلية 17 أكتوبر

حددت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بالدقهلية، جلسة 17 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة زوج ومساعده، بعد أن دبرا معا التخلص من الزوجة في قضية شرف، وتلويث سمعتها أمام زوجها وأهله، بغرض تطليقها لعلاقته بأخري، إلا أن المساعد قتلها عندما قاومته، ووجهت لهما النيابة تهمة القتل العمد.

وتنظر القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا ، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة، برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، محاكمة كل من "أحمد ر. ا.، 33 سنة، عجلاتي، وزوج المجني عليها، حسين م. ع.، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيمان بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا.

وجاء في أمر الإحالة، من المستشار محمد حنفي، رئيس النيابة الكلية لنيابات جنوب المنصورة، أن المتهمين في 17/6/2020 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، قتل أحدهما المجني عليها "إيمان عادل حسن عبده"، عمدا، بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فاهها، وأطبق بكلتا يديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه؛ للتأكد من مفارقتها للحياة، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بأخرى، وذلك أن المتهم شرع في مواقعة المجني عليها كرها عنها، بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوة، وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مقاومة المجني عليها له؛ للحيلولة دون ذلك، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (رباط)، دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت للمتهم الثاني وهو "الزوج"، اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، بالشروع في مواقعة المجني عليها "الزوجة" كرها عنها؛ لاختلاق واقعة تخدش شرفها بغية تطليقها، لقاء مبلغ مالي اتفق عليه بينهما، وأعطاه مبلغا ماليا لشراء زي نسائي للمنتقبات؛ للدخول إلى مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه، وساعده بأن أمده بمفتاحه.

واشترك الزوج بذات الطرق مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سالفة الذكر عمدا، وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره؛ فتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإنفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.