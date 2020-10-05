تفاصيل مقتل طفلة "الحوواشة" على يد جارتها وطفلتيها بالدقهلية

في أحد الشوارع الضيقة بقرية " الحواوشة" مركز المنصورة، فوجئ الأهالي بجثة طفلة داخل "شيكارة" على سلالم منزل كائن بالشارع لتبدأ مباحث الدقهلية جهود كبيرة لكشف غموض الحادث، وتنتهي جهودها بتقديم أم وطفليتها إلي النيابة بتهمة قتل الطفلة، فقررت النيابة حبس الأم وإيداع الطفلتين إحدى دور الرعاية.

انتقلت " الوطن" إلي مكان العثور علي الجثة، والتقت مع "فاطمة سعد ربيع" مالكة المنزل التي روت التفاصيل المروعة للحظة العثور علي الجثة.

تقول "فاطمة": "كنا يوم جمعة، وابني نازل بالسجادة في يديه للمسجد، وخرج خلفه زوج أخته، وخلفهم نزل محمود الذي لفت نظره وجود شيكارة علي السلم وبفحصها وجدنا قدم أدمية بارزة خارجها فصرخت، وأصبت بحالة انهيار عصبي فتجمع الأهالي وأبلغوا الشرطة".

بداية الواقعة

كان مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من أهالي قرية "الحواوشة"، بالعثور على جثة طفلة، بعد يومين من اختفائها، فانتقلت مباحث المركز إلى مكان العثور على الجثة، وتبين أنها للطفلة "سهير أحمد شلبي الشويخ"، 3 سنوات، وجرى قتلها ووضعها في "شيكارة"، بالقرب من منزل جدتها.

ونقلت جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، بإشراف مدير مباحث المديرية، اللواء مصطفى كمال؛ لكشف لغز جريمة قتل الطفلة، وسرعة ضبط الجناة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جارة الطفلة وطفلتيها، أثناء قيامهما باللعب مع المجني عليها، وألقت مباحث المركز القبض على كل من "فاطمة ف. ف."، 29 سنة، ربة منزل، والطفلتين "داليا ح. هـ."، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، وشقيقتها "هالة"، 12 سنة، بالصف الخامس الابتدائي.

المتمهة: وجدت طفلتي جالستان علي "سهير"

واعترفت المتهمة، في التحقيقات، أن طفلتها "داليا" خرجت من البيت وعادت ومعها الطفلة "سهير"، بنت الجيران، لتلعبا معا، ودخلت معهما شقيقتها الكبرى "هالة"، مشيرةً إلى أنها تركت الأطفال وانشغلت بأعمال المنزل، وفوجئت بالطفلتين يجلسان على ظهر الطفلة وتكتمان أنفاسها، ولما اقتربت منها تبين لها وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وأصرت المتهمة علي أقوالها في التحقيقات، أن طفلتها "داليا" أحضرت جارتها الطفلة "سهير 9 سنوات"، للعب معها بالمنزل كعادتها وتركتهما مع شقيقتها الكبرى "هالة 11 سنة" بإحدى الغرف للهو وانشغلت عنهم في أعمال المنزل، وفوجئت عند عودتها إلي الغرفة أن طفلتيها "داليا وهالة" تجلسان على ظهر الطفلة "سهير" وتكتمان أنفاسها وفوجئت بوفاتها .

وأكدت أنها عندما سألت طفلتيها عما حدث فأكدا أنهما أثناء لهوهما مع الطفلة سهير طلبتا منها أن يلعبوا "عريس وعروسة" ودخلا بها إلي الدولاب الموجود بالغرفة وحاولتا إدخال أصابعهما فيها من الخلف فصرخت فطرحتاها على الأرض وجلستا على صدرها لتهدئتها إلا أنه ماتت بسبب كتم أنفاسها.

واعترفت أنها هي من وضع الطفلة في الشيكارة، وأخفتها طوال الليل، ثم صعدت بالشيكارة من الدور الأرضي إلي الدور الثالث ووضعتها أمام شقة الجيران وهو مكان العثور علي الجثة .

الطب الشرعي يكشف هتك عرض المجني عليها

وكشف تقرير الطبيب الشرعي وجود محاولة هتك عرض بفتحة الشرج الخاصة بالطفلة "سهير" بالإضافة لوجود أنسجة غريبة عن جسد الطفلة بالفتحة، وبناء عليه قررت النيابة عرض المتهمة وطفليتها على الطب الشرعي، وسحب عينات من الأنسجة ومطابقتها بالأنسجة الموجودة بفتحة الشرج الخاصة بالمجني عليها لبيان مطابقتها من عدمه.

من جانبه قال محمد الحسين سلامة، محامى أسرة الطفلة المجنى عليها، إن النيابة العامة أصدرت قرار الحبس واستكمال تحريات مباحث مركز المنصورة وإرفاق التحريات النهائية، وذلك بعد تقرير الطب الشرعي الذي نفي الوفاة بالصورة التي أصرت عليها المتهمة وطفلتيها، وأن الوفاة نتيجة الصدمة العصبية الشديدة نتيجة التعدي عليها، وليس بسبب استفكسيا الخنق كما صورتها المتهمة في التحقيقات .