محافظ بني سويف يفتتح وحدة غسيل كلوي وحضانة بقرى مركز ببا

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عدداً من المشروعات في قطاع الصحة بقرى مركز ببا، اليوم، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيها، بالتعاون مع المجتمع المدني، في حضور الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبد الله علي مبروك، وميرفت ميشيل، عضوي مجلس النواب، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا.

وافتتح المحافظ وحدة الغسيل الكلوي، بقرية طنسا بني مالو، التي تضم 8 ماكينات غسيل كلوي موزعة على غرفتين، بالإضافة إلى غرفة معالجة مياه ومخزن لمستلزمات الغسيل الكلوي، وغرف للصيدلية وتعقيم والنفايات وغرفة للطاقم الطبي ومغسلة وغيرها من المكونات.

كما افتتح محافظ بني سويف قسم الحضانات بالوحدة الصحية بقرية سدس بطاقة استيعابية 9 حضانات، وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح هذه المشروعات لما تقدمه من خدمات طبية حيوية يحتاج إليها المرضى خاصة في القرى والعزب، حيث كان بُعد المسافة عن المستشفيات المركزية يمثل معاناة كبيرةعليهم، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الخدمة في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة.

كما أثنى المحافظ على كل من ساهم فى هذا العمل، مثمناً مستوى المشاركة المجتمعية وتفاعلها في خدمة المجتمع في كل المجالات، خاصة في القطاع الصحي، الذي يستلزم تكاتف وتضافر كافة الجهود الأهلية من أجل مساعدة الدولة في النهوض بالقطاع.