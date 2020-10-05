محافظ بني سويف يفتتح المركز التكنولوجي المطور بإدارة تموين ببا

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي المطور لخدمة المواطنين بإدارة تموين ببا، لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة إليكترونية موحدة.

جاء ذلك في حضور المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، والدكتور عبد الله على مبروك والإعلامية ميرفت ميشيل عضوي مجلس النواب، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة.

وتفقد المحافظ مكونات المركز المطور الذي يقدم كافة الخدمات التموينية للمواطنين، وتشمل خدمات " بدل فاقد وتالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة الزوجة، وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى، الخصم، الإلغاء، التظلمات"، وذلك من خلال أرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك في إطار تسهيل خدمات استخراج البطاقات التموينية، وتقديم خدمة متميزة لجمهور المواطنين.

وتابع المحافظ تسلسل تقديم الخدمة بالمركز، الذي يضم أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير و فاكس، بداية من استقبال طلبات المواطنين، ووسائل الراحة المعدة بصالة مجهزة للانتظار مزودة بجهاز انتظار اليكتروني، كالمتوافر بأماكن الخدمات الحديثة مثل البنوك والبريد وغيرها، واطمأن من المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، والذي يأتي في إطار خطة وزارة التموين لإحلال وتجديد مكاتب التموين على مستوى المحافظات.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، عدداً من المشروعات في قطاع الصحة بقرى مركز ببا، بتكلفة إجمالية تصل لـ 10 ملايين جنيها تقريبا بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك في حضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.