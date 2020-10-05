مدارس "الشبان" ببنها تكرم الطلاب المتفوقين في الإعدادية والثانوية

نظم مجمع مدارس وجمعية الشبان ببنها احتفالية كبري لتكريم الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والمرحلة الاعدادية، حيث جري توزيع شهادات التفوق والتكريم، على 98 طالبا وطالبة من أبناء مجمع المدارس.

شارك في التكريم المستشار حمدي أبو العينين رئيس مجلس إدارة الجمعية ومصطفي عبد الحميد فرج الممثل القانوني للجمعية ومجمع المدارس ومختار شاهين نقيب المعلمين بالقليوبية في حضور عددا من الشخصيات العامه والطلاب وأولياء أمورهم.

وقدم مصطفي فرج والمنصة للطلاب شهادات التقدير والهدايا مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد والإستمرار في تفوقهم العلمي متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية وأن يكونوا منارات علميه وسلوكيه في مجتمعهم

وأضاف فرج أن المحافظة لا تألو جهدا في دعم ورعاية أبنائها المتفوقين دراسيا وعلميا والمتميزين في جميع المجالات لأنهم سواعد التنمية في المستقبل.

وقال فرج إن التفوق نتاج عمل وجهد ومنظومة تعليمية متميزة وفرتها المدرسة في كافة المراحل وليس ضربة حظ وخلاصة فكر وثمرة عمل بدأت منذ نعومة اظافر طلاب المدارس بمرحلة رياض الأطفال مرورا بالمرحلة الابتدائية لتمتد جذوره بالمرحلة الاعدادية وياتي ثماره بالمرحلة الثانوية.

وأكد فرج أن التفوق والنتائج المشرفة خير دليل علي صورة مجمع مدارس الشبان في بنها فالأرقام خير دليل علي مجهود وفكر كل مسؤول في هذا الصرح التعليمي حيث تكشف الإحصاءات أن نسب التفوق في ازدياد عاما بعد عام.. مشيرا أن أكثر من 50% من طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبه ال3 حصلوا علي نسبة نجاح تزيد عن 95% استحوذوا بها على كليات القمة وأن نسبة 75% من عدد الطلاب حصلوا علي أكثر من 90% في جميع الأقسام وهي نتيجة مشرفه بكل المقاييس موجها الشكر لمجلس ادارة المجمع والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب شركاء هذا الإنجاز.

تضمن الحفل العديد من الفقرات بدأت بتلاوة بالقرأن الكريم تلاها كلمة المكرمين والتي القتها إحدي الطلبات وعبرت فيها عن شكرها للمجمع وما قدمه من إهتمام ورعاية للطلاب علي مدار أعوام هي طيلة فترة الدراسة بالمكان الذي بات جزءا مهما في تكوين شخصية الطلاب وتربية النشء.