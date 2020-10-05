بعد تحول "بدر خلف" لأنثي.. حكم الدين في عملية التحول الجنسي

أثار خبير التجميل الإمارتي بدر خلف، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن عن تحوله إلى انثي، حيث فاجأ متابعيه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، ليظهر تفاصيل جسده الذي تحول بظهوره بملابس تشبه ملابس النساء، ومتزينًا بشعر طويل.

وكتب فى تعليقه على الفيديو: "خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتى؟.. باقى كم يوم وتنزل انتظروا".

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا على تحول بدر خلف مستائين من عملية تحوله، واصفين فعتله أنها تشجع علي الفجور لأنها حرام شرعًا علي حد وصفهم.

ويستعرض لكم "الوطن" حكم الدين في عملية التحول الجنسي:

المفتي السابق:" لابد من التفرقة بين عمليات العيوب الخلقية، وبين من يفعلها بدون سبب".

حيث كان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، تحدث من قبل عن هذه الأمر، خلال إحدى حلقات برنامجه "والله أعلم"، حيث تطرق لحكم الدين على عمليات تصحيح الجنس، أو التحول بشكل كامل، وعن مسؤولية الأسرة تجاه أبنائهم في هذا الوضع.

وشرح "جمعة" في البداية الفرق بين الحالات التي تعاني من خلل أو عيوب خلقية تستوجب العملية، وبين من يجريها بدون سبب.

وقال مفتي الجمهورية السابق، إن هناك حالات يجب فيها إجراء عملية التحويل، مثل حالة "الخنثى" أو "الجنس الثالث"، أو من يعاني من خلل، وفي هذه الحالة يجب على على الأسرة وعلى من يستطيع أن يصحح الحالة، أن يخرجه من تلك الحيرة، وتصحيح الأمر، لكي ينتهي من حالة العذاب التي يعيشها، ويقوم بالعبادات والمعاملات بصورة شرعية سليمة.

وأضاف "جمعة"، أنه خلال الأربعين سنة الماضية عُرضت عليه حالات كثيرة من الجنس الثالث، إحداها انتحرت لأنه صُنف رجلًا وهو أنثى، وآخر انتحر لأنه صنف أنثى وكان أهله محافظين فحبسوه في البيت، مشيرًا إلى أنه تصادف من قبل برجل له لحية، لكنه رقيق المشاعر وعندما ذهب للطبيب وجد أنه يحمل رحمًا، وكان من الضروري تصحيح جنسه، وهذا أمر جائز كي ينتهي من حيرته.

وأوضح المفتي السابق، أن من يرفض تزويج أبنائه من المتحولين جنسيًا يرتكب حماقة كبيرة.