"متابعة تعليم القليوبية" تشيد بانتظام العمل في مدراس قها

أشادت لجنة من إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم برئاسة عايدة جبريل مدير إدارة المتابعة بمدرسة ترسا الثانوية المشتركة، بانتظام العمل بها وحضور المدرسين ونظافة المدرسة، وكذا التعاون بين المدرسة والبيئة المحيطه بها.

وكان طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية قد أكد ضرورة انتظام العمل داخل مدارس المحافظة وإلغاء الاجازات للمدرسين والتأكيد على الحضور من الساعه الثامنه صباحا استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد.

وتفقدت لجنة برئاسة مدير ادارة المتابعه بمديرية التربية والتعليم مدرسة ترسا الثانويه المشتركه يرافقها صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية وجمال البركاوى بالتعليم الثانوى وصباح محمد على بالتعليم الاعدادى أن يوميا هناك لجان متابعة للمدارس فى كل مدن وقرى القليوبية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على الحضور والانصراف فى المواعيد القانونية، وأشادت اللجنة بنظافة المدرسة.

وكلفت شريف عبد العليم مدير المدرسة بالاهتمام بالشاشات الالكترونية داخل الفصول والحفاظ عليها والتدريب المستمر للمدرسين عليها حتى يتم الدخول على المنصه الالكتروينة بوزارة التربية والتعليم لشرح وعرض الدروس للطلاب.

وأشادت اللجنة بالتعاون بين ادارة المدرسة ومجلس الأمناء برئاسة محمد درويش وأولياء الأمور وتفقدت اللجنة فصول المدرسة وطلبت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه التي نص عليها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية و طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم فى هذا الشان باتباع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة.