"المواد البترولية" تطالب بإلغاء عقوبة الحبس ورفع العمولة 25%

قال عفيفى بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، في أول تصريح لـ"الوطن" عقب فوزة بانتخابات الشعبة، أنه يعتزم عقد اجتماع خلال الأيام القادمة مع عدد من قيادات التموين والضرائب، للمطالبة بإلغاء عقوبة الحبس لأصحاب مستودعات البوتاجاز، ورفع العمولات لأصحاب المواد البترولية بنسبة 25% لمواجهة الأعباء وحل مشاكل التجار مع الضرائب.

يشار، إلى أن الجمعية العمومية للشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عقدت جلسة إجراءات برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أمس الأحد، لانتخاب مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها لدورة جديدة 2024.

تم انتخاب مجلس إدارة الشعبة ثم تشكيل هيئة المكتب بالتزكية، حيث تم اختيار حسن نصر حسن نصر رئيسا للشعبة، ومحمد عبد المنعم عبد الفتاح، وعفيفي بدوي إبراهيم نائبين أول وثان، بينما جاء محمد عبده سالم عقيل سكرتيرًا عامًا، وحسين محمد عبد الحميد المرسي سكرتيرا عامًا مساعدًا.

وقال رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية، إن الشعبة تأتي استكمالا لخطة الاتحاد في إعادة تشكيل مجالس إدارات الشعب العامة النوعية لتنشيط القطاعات التجارية، وهذا في مصلحة السوق وتنمية القطاعات المختلفة لتطوير القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي.

ومن جانبه، قال حسن نصر رئيس الشعبة الجديد، إن الفترة القادمة ستشهد مناقشة حقيقية لمشاكل القطاع ومقترحات حلها من خلال لجان متخصصة سيتم تشكيلها من مجلس إدارة الشعبة، تتخصص كل لجنة في ملف معين وسيكون العمل من خلال فريق عمل متكامل من مجلس إدارة الشعبة.