حسن يوسف لـ"الوطن": تجسيد شخصية البابا شنودة شرف لي

أكد الفنان حسن يوسف، أنه يرحب جدا بتجسيد شخصية البابا شنودة، لأنه رجل له قيمة وقامة كبيرين.

وقال يوسف لـ"الوطن"، خبر تجسيدي لشخصية البابا شنودة قديم جدا، ولا أعلم من أثاره مرة أخرى هذه الأيام، هل هناك فتنة طائفية مثلا؟

وأضاف "يوسف"، بعد تجسيدي لشخصية الشيخ الشعراوي في إمام الدعاة، كان وقتها من ضمن الأسئلة التي وجهت لي في الإعلام، هل لو عرض عليك دور البابا شنودة ستقبل؟ وكان ردي "طبعا البابا شنودة رجل ذو قيمة وقامة كبيرة جدا"، وهو من قال: "مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن عاش فينا".

وواصل يوسف، بالتأكد أنا كفنان لي الشرف أن أجسد هذه الشخصية العظيمة، لكن لي وجهه نظر، أعتقد أنه لو تم تجسيد الشخصية ممثل قبطي، سيعطي أحاسيس أكثر وأفضل مني، لانه سيكون ملم بجميع الجوانب، سواء الدينية أو الإنسانية.

يذكر أن الفنان حسن يوسف، جسد شخصية الشيخ الشعراوي بالمسلسل الديني "إمام الدعاة"، الذي يتناول حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وذلك في 4 مراحل مهمة في حياة الشيخ، منذ نشأته في قرية "دقادوس" بمحافظة الدقهلية، وتعلمه في كتاب القرية وحفظه للقرآن الكريم، كذلك علاقة الشيخ الجليل بأهل القرية مروراً بمراحل شبابه وحتى كهولته وكذالك كفاحه في تفسير القرآن الكريم وتعليمه، شكلت جوهر المسلسل الذي تناول حياة الشيخ.

كما تناول العمل السيرة الذاتية للشيخ محمد متولي الشعراوي والتحاقه بالمعهد الديني وتفوقه فيه ثم التحاقه بالأزهر الشريف، وسفره إلى السعودية ثم عودته وتعيينه مدير لمكتب شيخ الأزهر.

وتناول المسلسل انتشار صيت الشيخ في العالم كداعية إسلامي من خلال خواطره في تفسير القرآن الكريم ثم توليه وزارة الأوقاف، كما يتعرض المسلسل للمحات من حياته الشخصية مع زوجته وأبنائه، ومواقفه اﻹنسانية والحياتية.

تحدث الفنان حسن يوسف عن المسلسل في لقاء تلفزيوني سابق قائلاً: ملايين المشاهدين كانوا ينتظرون عرض المسلسل، الذي يحمل في طياته بذور نجاحه لأنه يتناول سيرة الإمام الشعراوي بكل ما يوحي به الاسم من تقدير واحترام.

مسلسل إمام الدعاة من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2003، التي منحت حق تنفيذ الإنتاج لمطيع زايد، وهو من تأليف بهاء الدين إبراهيم وإخراج مصطفى الشال، و بطولة الفنان حسن يوسف وسوسن بدر وحمدي أحمد وسميره عبد العزيز، وجمال اسماعيل وحسن مصطفى وقد تم تصويره في مدينة الإنتاج.