استشاري نفسي يحذر من الشخصيات العصابية: تعاملوا معهم بـ"تكبير الدماغ"

قال الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، إن الشخصية العصابية، أو الشخصية غير المتوقعة، يندمج تحتها العديد من الصفات، وهي أن يكون الشخص كثير الانتقاد، أو متسلطا، أي يرغب في التحكم في كل شيء في حياة الشخص الآخر، سواء في طعامه، أو ملبسه، أو حتى الأماكن التي يخرج إليها، ولابد من أخذ رأيه في كل التحركات.

وأضاف "القط"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، وتقدمه كل من الإعلامية منى عبد الغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، أن التعامل لفترة طويلة مع الشخصيات المؤذية يؤدي للاحتراق، فهذه الشخصية تتسم أيضا بالتشاؤم، وأنه شخص متقلب مزاجيا، أو يختلق المشاكل أثناء الخروجات والفسح، معقبا: "يبقى خارج ووشه حلو وبعدين فجأة وشه يقلب".

وتابع:" هذه الشخصية يندرج تحتها أيضا الشخص المستغل، الذي لا يتحدث معك إلا إذا كان لديه مصلحة"، موضحًا أن هذه شخصيات رديئة، ولكن يجب أن نعرف أن هناك صفة ما فينا تستغلها هذه الشخصيات، كما أن هناك طرقا مختلفة للتعامل مع هذه الشخصيات، ومنها "تكبير الدماغ"، في التعامل مع هذه الشخصيات، ولكن هذا قد يؤدي إلى تعودنا على هذه الأنماط وبالتالي تصبح جزءًا من شخصياتنا.

وأكد "القط"، أن بعض الشخصيات يتم استنزاف طاقتهم، ويصل بهم الأمر لما يعرف بـ"الاحتراق"، نتيجة التعايش مع شخصية مؤذية لسنين طويلة، ويتطور الأمر لدرجة أنهم يطلبون أدوية لكي يستكملوا حياتهم.