"ألعابنا الإلكترونية إيجابية".. مبادرة لإنتاج لعبة مصرية آمنة بعد ضحايا بابجي

"ألعابنا الإلكترونية إيجابية".. مبادرة لإنتاج لعبة مصرية آمنة بعد ضحايا بابجي
كتب:
أحمد ماهر أبوالنصر
07:16 م | الإثنين 05 أكتوبر 2020
مبادرة ألعابنا الإلكترونية إيجابية
حالة من الذعر الشديد انتابت عددا من أولياء الأمور بعد نبأ وفاة أحد الأطفال بمحافظة بورسعيد، متأثرا بإصابته بسكتة قلبية نتيجة الإجهاد الذي تعرض له جراء قضاء وقت متواصل في لعبة بابجي.
من هذا المنطلق وجدت داليا طارق الحزاوي مؤسس جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، طريقا ممهدا لتدشين مبادرتها الخاصة بضرورة الحد من استخدام الألعاب الإلكترونية التي تؤثر بشكل سلبي علي صحة الأطفال وكذلك الكبار حينما يقعون فريسة لتلك الألعاب التي تأخذهم من ذويهم، إلى حد يصل للادمان في أغلب الأحيان.
تقول "الحزاوي" مؤسس مبادرة "ألعابنا الإلكترونية إيجابية"، إنها كانت تعمل علي مساعدة أولياء الأمور في تحصيل دروس أبنائهم من خلال إحدى الصفحات علي الفيس بوك، حيث كان يتم من خلالها تقديم نصائح تتعلق بالعملية التعليمية: "من بداية الائتلاف بنعمل مبادرات خاصة بالتعليم، لكن لما ظهرت خطورة بابجي والألعاب دي، ومات طفل بورسعيد، فكرت في جانب توعوي من خلاله نرشد الأمهات إلي ضرورة مراقبة الأبناء، والعمل علي الحد من وقت التعرض للنوع ده من الألعاب".
ومن هنا جاءت فكرة استحداث لعبة إلكترونية آمنة للأطفال، يتم دمجها بالبيئة المحيطة بالطفل، إلي جانب ربط محتواها بمادة ثقافية تناسب عقل الطفل: "عملنا في البداية هشتاج بعنوان وقفوا لعبة بابجي، وناس كتير تفاعلت معانا، ولما زاد التفاعل، قلت لنفسي ليه منعملش لعبة مصرية، تكون معتمدة علي ثقافتنا، ونقدم من خلالها فكرة مشوقة، ونعرضها بجرافيك كويس، وميكنش فيها خطورة علي الطفل، فيه ناس تبنت الفكرة علشان تتحول لأرض الواقع، وهيتم الاستعانة بدكتور نفسي علشان يجذب الأطفال".
عن هدف تلك المبادرة تقول الحزاوي، إنها تهدف إلي انتاج لعبة مصرية مشوقة تتناسب مع القيم الشرقية والهوية العربية وتعرض أماكن مصر السياحية، وذلك من أجل التخلص من الألعاب الإلكترونية إلي جانب تنشيط السياحة من خلال عرض محتوي اللعبة في أماكن سياحية مصرية.
وتري الحزاوي أن الألعاب الإلكترونية أصبحت وسيلة التسلية الأولى لدي الأبناء ويجهل الكثير من أولياء الأمور أن هذه الألعاب قد تغير سلوك ابنائهم للعنف والانطوائية وقد تؤدي إلي الانتحار والسكتة القلبية: "لابد من متابعة الأبناء ومعرفة محتوي الألعاب وإرشادهم إلي الألعاب المفيدة والمحفزة للإبداع، إلي جانب الاتجاه نحو الألعاب الرياضية لتفريغ طاقة الأبناء في شيء مفيد" وتتابع: "عند السماح للابناء باللعب بالألعاب الإلكترونية يجب تحديد وقت مناسب كحد أقصي ٤ ساعات يوميا حتي لا يتحول فيما بعد ممارسة تلك الألعاب الإلكترونية للإدمان".