مادلين طبر تحتفل مع الأبطال الحقيقيين لـ"الطريق إلى إيلات" في ذكرى أكتوبر

وجه الفنان محمد عبد الجواد، أحد الأبطال الحقيقيين لفيلم "الطريق إلى إيلات"، الشكر والتقدير لكل من القبطان عمر عز الدين الذي أدى دور عبد الجواد في الفيلم والقبطان نبيل والقبطان محمود سعد، قائلا "كل سنة وانتم طيبين ومصر كلها طيبية وحشتوني"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حلوة يا دنيا"، على شاشة "تن"، مع الفنانة مادلين طبر.

وأضاف عبد الجواد، أن أكثر لحظة فرح فيها كان أثناء عرض الفيلم لحظة انفجار الحفار الإسرائيلي في "بيت شيفع" و"بيت يم" مشيرا إلى أن اللحظة شهدت هتافا قويا أثناء عرض الفيلم في مهرجان القاهرة الدولي للسينما.

من جانبه ذكر القبطان عمر عز الدين، أحد أبطال القوات البحرية المصرية والذي شارك في العملية، خلال حواره في نفس البرنامج، أن الفيلم فيه جزء من الحقيقة ولكن باختلاف بسيط، فالقوات البحرية نفذت 3 عمليات الأولى كانت عام 1969 والمرتان كانتا عام 1970 ودخلت 5 مرات في إيلات الإسرائيلية لذا فإن الاحتفالات بنصر أكتوبر تكون اليوبيل الذهبي لمرور 50 عاما على هذه العملية الباسلة.

وأشار "عز الدين" إلى أن الممثلين قاموا بأفضل أداء وظلت تجمعه صداقة ببعضهم مثل الفنان عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي والمخرجة أنعام محمد علي متابعا الشبه الشديد في الشكل والشخصية للممثل محمد عبد الجواد الذي قام بدوره.