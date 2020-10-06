خطوات تقسيط مديونية فواتير المياه على دفعات شهرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الأوراق والمستندات والإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن لطلب تقسيط المديونية "الفواتير غير المسددة" على أقساط شهرية خلال يوم واحد عمل من تقديم الطلب وسداد الدفعة المقدمة.

المستندات المطلوبة

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع

- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع

- آخر فاتورة تم سدادها من العميل

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل

الإجراءات

- قيام العميل باستيفاء طلب تقسيط المديونية

- قيام العميل بسداد 25% من المديونية كدفعة مقدمة "كحد أدنى"

- تحرير العميل بقبوله دفع الأقساط محملة بمقابل تقسيط المحدد باللائحة

- إخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية

موقع تقديم الخدمة

في جميع مراكز خدمة العملاء بجميع فروع شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة على مستوى المحافظات.

الفترة الزمنية

خلال يوم عمل واحد من تقديم الطلب وسداد الدفعة المقدمة

الرسوم المطلوبة

طبقا للائحة التجارية الموحدة

طرق الشحن لعدادات المياه مسبوقة الدفع

- توريد خوادم Servers بجميع الشركات التابعة-تحميل وتشغيل برنامج المنظومة في جميع مراكز الشحن الموجودة بمراكز خدمة العملاء في الشركات التابعة

- جاري تعميم المنظومة من خلال شركات الدفع الاليكتروني ودراسة عملية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليًّا في مراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة وعبر شركات الدفع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول NFC.

مزايا العدادات مسبوقة الدفع

- تساهم في القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى مثل تأخر مرور القارئ

- التخلص من عيوب قراءة العدادات

- تتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن.

-عداد المياه مسبوق الدفع يعطي إنذارًا (عن طريق غلق محبس المياه) قرب نفاد الرصيد حينما يتبقى في رصيد الكارت 20% من قيمة الشحن حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي وينتبه لشحن العداد.

-العداد مسبوق الدفع يتمتع بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات وعدم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت ثاني يوم عمل مباشرة.