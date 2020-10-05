نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء

ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري للجنة المشكلة بقرار المحافظ اللواء طارق الفقي، لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

حضر الاجتماع، اليوم، اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار الحسيني الجندي، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال، مدير مديرية الإسكان، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنة، ونواب الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية بجميع المراكز.

وقال نائب محافظ سوهاج إن المناقشات دارت حول ما انتهت إليه اللجنة الفنية من أعمال، ومراجعة كافة الملفات التي كانت عليها ملاحظات من قبل الهيئة الهندسية بالقاهرة، مشددا على ضرورة ملئ بيانات النموذج الخاص بالمحافظة نموذج (1أ، 1ب) بشكل دقيق، بالإضافة إلى تقرير المتابعة على الطبيعة، على أن تقوم اللجنة العليا بفحص التراخيص التي تم الإنتهاء منها بمعرفة مفتش جهاز التفتيش لأعمال البناء وعدد 205 ملف تراخيص في موعد أقصاه الأربعاء القادم .

وأشار " القاضي " إلى الانتهاء من إعداد النموذج "2" والتوقيع عليه من اللجنة بالكامل، كما تم الانتهاء من مراجعة 160 ملف تراخيص، موجها إلى إستيفاء بعض المستندات من مركز أخميم وحي الكوثر، وفي حالة تصويب النماذج يتم تغيير النموذج بالكامل، وأشادت اللجنة الهندسية بجهود اللجان الفرعية بـ "مركز طهطا، وحي غرب سوهاج" في إعداد وتجهيز تقاريرهم الفنية، ووجه نائب المحافظ باقي اللجان بأن تحذو حذو لجان طهطا وحي غرب .

ووجه "القاضي" رؤساء اللجان الفرعية ومديري الإدارات الهندسية إلى مراجعة النماذج ومطابقتها للواقع، وحال مخالفة النموذج للواقع سيتعرض صاحبه للمسائلة القانونية، على أن تكون المعاينة على الطبيعة مطابقة لتقرير المعاينة بنسبة 100%، مع توضيح ما إذا كانت المعاينة مطابقة للرسومات أو غير مطابقة للرسومات، وعدم الإعتماد على التقارير القديمة وإجراء معاينات جديدة .