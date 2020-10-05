إحالة أوراق "نجار" للمفتي قتل طفلته بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر، بإحالة أوراق نجار لفضيلة المفتى بتهمة قتل ابنته ومحاولة قتل زوجته.

تعود أحداث القضية إلى ١٠ أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا من "سيده.ع " ٢٢ عامًا، ربة منزل مقيمة بمركز أبوتشت بقيام زوجها، "حسام.ا.م" نجار مسلح بالقائها وطفلتها في نهر النيل من أعلى كوبرى الساحل بالقاهرة، ما أسفر عن مصرع ابنتهما، إيمان، عمرها عامين، بينما تمكن الأهالى من إنقاذها.

وكشفت مباحث قنا، بإشراف العميد أمين سند، رئيس المباحث أن المتهم، كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها وتزوجها تحت ضغط أسرتها وأنجب منها طفلة، وقام باستدراجها للساحل للتصالح وغافلها وقام بإلقائها وابنتها فى نهر النيل ما أسفر عن مصرع الطفلة وبالقبض على المتهم وعرضه على النيابة قررت إحالته للجنايات التي قضت بحكمها المتقدم.