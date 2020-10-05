إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي بتهمة ذبح "حماتها"في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمحافظة قنا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر، بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها، إلى فضيلة المفتي، بتهمة التخلص من حماتها ذبحًا.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بلاغًا، في أبريل من العام الماضي، بالعثور على جثة "سمرة. س. ع" 60 عاماً، مذبوحة وملفوفة داخل سجادة في حديقة بقرية القناوية بنجع حمادي.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة علاقة آثمة لزوجة نجل الضحية وتدعي "سميحة. ع. م" ربطتها بالمدعو "شريف. م. م" عامل نظرًا لعمل زوجها في القاهرة وتغيبه الدائم عن المنزل، لتبدأ بالاتفاق معه لممارسة الرذيلة داخل مسكن الزوجية.

واعترفت زوجة الابن، في التحقيقات، أنها كانت تقوم بوضع مادة مخدرة، "منوم" في الطعام لوالد ووالدة زوجها، ليأتي عشيقها إلى المنزل، ويمارسا الرذيلة، واستمر الوضع لفترة، حتى اكتشفت حماتها الأمر حينما شاهدتهما في وضع مخل، فاستل العشيق سكينا وطعنها به، ثم وضع الجثة في سجادة وألقاها في حديقة بالقرية.