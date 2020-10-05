جامعة كفر الشيخ توقع بروتوكول تعاون مع "الوطنية للإنتاج الحيواني"

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اللواء دكتور فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، والوفد المرافق له اليوم، لبحث عددا من الموضوعات الخاصة بتنمية الإنتاج الحيواني.

وقال رئيس الجامعة، إن الزيارة تأتي بهدف توقيع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الحيواني والخدمات البحثية والحقلية بكافة أنواعها ونقل الخبرات في مجال تطوير وإنشاء مزارع نموذجية وتدريب كوادر متخصصة لتحقيق الاستفادة القصوى في هذا المجال والتعاون في مجالات الرعاية البيطرية الشاملة والفنية والتسويقية للإنتاج الحيواني.

وأشار إلى أن البروتوكول، يأتي في إطار التعاون بين الجامعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مجالات الإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية وتطوير وتعظيم الثروة الحيوانية والخدمات البحثية، وبموجبه سيتم تنظيم زيارات طلابية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بين الجانبين للتواصل في المجالات العلمية والحقلية في مجال الإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية وأيضا الدورات العلمية وورش العمل في التخصصات المختلفة بالثروة الحيوانية.

من جانبه أكد اللواء فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، أنه سيتم التعاون من خلال مراكز الأبحاث والتطوير بالجهاز المزودة بأحدث أجهزة القياس العلمية وما تملكه من كفاءات علمية عالية في مجال التدريب بهدف بناء القدرات الفنية وزيادة الثروة الحيوانية ونقل المعرفة في المجالات العلمية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر ان جامعة كفر الشيخ، وقعت أكثر من بروتوكول تعاون مع الشركات الوطنية سواء الخاصة بمشروعات الرمال السوداء، لتقديم الخبرات الفنية للمشروعات الجاري تنفيذها بكفر الشيخ، أو مجالات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني.