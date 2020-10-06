يحيى بهي الدين الحاصل على جائزة النيل.. أسس مدرسة علمية وألَّف مراجع

عبّر الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية، عن سعادته بفوزه بـ جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة، مؤكدًا أنها بمثابة دافع قوي لاستكمال المسيرة العلمية.

بهي الدين أسس مدرسة علمية ذات مكانة دولية في مجال المواد المركبة

والجدير بالذكر أن الدكتور يحيى بهي الدين، أسس مدرسة علمية ذات مكانة دولية في مجال المواد المركبة من خلال أبحاثه الأساسية والتطبيقية المتداولة في الدوريات والمراجع العالمية، فضلا عن أنه أسهم في تطوير المواد المركبة وإدخالها في الصناعات المصرية مع إضافة ابتكارات ترفع من أدائها وخاصة تحت تأثير قوى الصدم التي تتعرض لها المنشآت المختلفة مثل أذرع توربينات الرياح والدروع الواقية للأفراد والمركبات وأجسام الطائرات.

ويعد تطوير المواد المركبة بإضافة شرائح بوليميرية ذات قدرة عالية على امتصاص الصدمات وتطوير صناعة المواد المركبة لتشمل هذه الشرائح بتقنية عالية وتنفيذها في إنتاج ألواح للدروع الواقية وأذرع دوران توربينات الرياح العملاقة مما أسهم في بدء توطين هذه الصناعات المتقدمة في مصر.

وقدم بهي لمصر أول منتج "صنع في مصر" لأذرع دوران توربينات الرياح بقدرة تصل إلى مليون وات لمزارع الرياح في مصر، فضلا عن قيادته فرق البحث والتطوير لإنتاج توربينات رياح متكاملة تعمل عند سرعات رياح منخفضة لتوفير الكهرباء بمناطق التوسع العمراني والزراعي والصناعي في مصر، وذلك من خلال مشروعات بحثية تطبيقية قومية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وصندوق مصر الاتحاد الأوروبي للبحوث والتنمية والابتكار .

تأليف عدة مراجع علمية منها أول موسوعة عن المواد المركبة

ونشرت مؤلفاته العلمية في الدوريات الدولية المتخصصة في ميكانيكا المواد والمنشآت المركبة، وكتب العديد من التقارير البحثية وشارك في مؤتمرات دولية متخصصة في المواد المركبة، كما ساهم في تأليف عدة مراجع علمية منها أول موسوعة عن المواد المركبة صدرت عام ۲۰۰۰، كما ساهم في إصدارها الثاني لعام ۲۰۱۸ بتقديم الطرق التي استحدثها لتقييم أداء المواد المركبة والذكية.

و نال جوائز وتكريم قومي ودولي تقديرا لأبحاثه العلمية والتطبيقية ، منها في م مصر وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي وجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية ، ومنها في الولايات المتحدة الأمريكية شهادة تقدير من الهيئة القومية للطيران والفضاء ناسا .

ومن أهم إنجازات بهي الدين، بعد حصوله علي جائزة الدولة التقديرية حيث أضاف خمسة مشروعات بتمويل قدره ۳۷ مليون جنيه من مصر والاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى تأسيس واحة للعلوم والابتكار وحاضنة لريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا ، ومركزا لبحوث النانو تكنولوجي.