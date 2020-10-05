بعد "لا وقت للموت".. تأجيل عرض فيلم Dune لعام 2021

أجلت شركة Warner Bros وLegendary Pictures إصدار فيلم "Dune"، للمخرج دينيس فيلنوف، ليكون موعد عرضه الجديد 1 أكتوبر 2021.

وبحسب موقع Variety رفض متحدث باسم شركة Warner Bros التعليق على قرار تأجيل Dune.

الفيلم مقتبس من رواية لـ فرانك هيربرت، وبطولة زندايا، ريبيكا فيرجسون وتيموثي شالاميت، أوسكار إسحاق، جايسون موموا وجوش برولين.

فيلم Dune، تصنيفه خيال علمي، وكان من المقرر عرضه يوم 18 ديسمبر من العام الجاري.

جاء خبر التأجيل صادما لصناع السينما وعشاقها، خاصة بعد قرار ترحيل عرض عدد من الأفلام الأخرى بينها لا وقت للموت لرامي مالك ودانيال كريج، وأحدث أفلام سلسلة السرعة والغضب F9 لفين ديزل، بالإضافة لتأجيل فيلم باتمان بطولة روبرت باتينسون.

وفي خبر غير سار اليوم على صناع السينما، تم الإعلان عن احتمالية إغلاق ثاني أكبر سلسلة سينمائية في الولايات المتحدة أبوابها مؤقتًا.. بحسب موقع Variety.

وفي بيان صدر عبر شركة Cineworld عبر موقع تويتر: " نؤكد أننا ندرس الإغلاق المؤقت لدور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد".

إغلاق Cineworld، الشركة الأم لسينما Regal، يعني توقف 536 قاعة سينما عن العمل بالإضافة إلى 127 دور السينما الخاصة بها في المملكة المتحدة.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق الكثير من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام، خوفًا على سلامة صناعها.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية، بينها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا وغيرها.