رئيس مبيعات "إم جي": طرح أول سيارة كهربائية خلال الربع الأول من 2021

قال محمد الشيخ رئيس قطاع المبيعات والتسويق للعلامة التجارية MG بشركة المنصور للسيارات، إن الشركة ستطرح أول سيارة كهربائية خلال الربع الأول من 2021.

وأوضح الشيخ لـ"الوطن"، أن ضمن الاتجاهات المتخذة ضمن خطة العمل طرح أول سيارة كهربائية بالكامل SUV من "إم جي" خلال الربع الأول من العام الجديد 2021 من طراز zs بالإضافة إلى موديل آخر يعمل بالوقود العادي في نفس التوقيت، يسبقهما موديل جديد سيتم الإعلان عنه آخر شهر أكتوبر الجاري من فئة السيارات العائلية كبيرة الحجم.

واستعرض محمد الشيخ رئيس قطاع المبيعات والتسويق للعلامة التجارية MG بشركة المنصور للسيارات، أهم محطات الشركة من الإعلان عنها رسميًا داخل السوق المحلية، والنقلة النوعية التي حققتها خلال سنتين في حجم مبيعاتها، بالإضافة الخطط المتبعة لزيادة حجم المبيعات وأكثر الطرز مبيعًا، والخدمات التي توفرها الشركة بداية من اختيار الموديلات المطروحة بما يتناسب مع الشرائح المتفاوتة للمستهلكين المحليين حسب الإمكانيات والمواصفات المتاحة بالسيارة والفئات السعرية المناسبة والتي تبدأ من 215 ألف جنيه وحتى 370 ألف جنيه.

وأضاف الشيخ أنه يوجد أكثر من 10 آلاف سيارة في الشارع المصري تحمل العلامة التجارية "إم جي"، وتستعد الشركة العام المقبل للدخول في منافسة بين أهم 3 علامات تجارية داخل سوق السيارات المحلي ارتفاعًا لمعدل مبيعات السيارات الملاكي؛ وذلك ضمن دراسة بدأ العمل بها فور طرح أولى موديلات "أم جي" بالسوق المحلية تتضمن عدة نقاط أهمها معارض البيع والتوسع في شبكة مراكز الخدمات الخاصة بسيارات "أم جي" بالإضافة إلى التوسع الجغرافي من حيث المبيعات وخدمات ما بعد البيع بمختلف أنحاء الجمهورية .

وأكد أنه تم العمل على دراسة السوق المحلية وحجم المبيعات والتنافسية بين الفئات السعرية تبين أن أكثر من 48% من حجم المبيعات من نصيب السيارات (السيدان) و25% من نصيب السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والكروس أوفر متوسطة الحجم، وتتزايد النسبة الأخيرة بمرور الوقت بشكل كبير داخل السوق المحلية؛ بالإضافة إلى دراسة متطلبات المستهلك المحلي من حيث مواصفات وامكانيات السيارة والفئات السعرية وخدمات ما بعد البيع، ومن ثم وقع الاختيار على الموديلات المطروحة لتناسب كافة الشروط ومتطلبات المستهلك والسوق المحلية، بالإضافة إلى طرح مميزات تعد هى الأولى داخل السوق المحلية منها (وصول الضمان على السيارة إلى 6 سنوات).