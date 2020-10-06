"رايات النصر".. حكاية أغنية أهداها يوسف شاهين للإذاعة أيام حرب أكتوبر

"باسمك يا بلدي.. حلفنا يا بلدي، جيشك وشعبك يرد التحدي، أرضك وزرعك، شمسك وقمرك، شعرك ونغمك، نيلك وهرمك، بدمي أفادي وأصد الأعادي، وأفدي بروحي عيونك يا مصر"، من كلمات أغنية "رايات النصر" التي تعد من أشهر الأغنيات التي تعبر عن حرب الـ 6 من أكتوبر التي نحتفل بمرور 47 عامًا على النصر العظيم.

"رايحين رايحين.. شايلين فى إيدنا سلاح.. راجعين راجعين.. رافعين رايات النصر"، هذه الكلمات كتبتها الشاعرة نبيلة قنديل، ولحنّها الموسيقار علي إسماعيل، وتم إذاعتها بالتزامن مع اندلاع حرب أكتوبر عام 1973.

وفي تصريحات للإذاعي الكبير الراحل وجدي الحكيم، قال إن أغنية "رايات النصر" والتي كتبتها الشاعرة نبيلة قنديل ولحنها زوجها على إسماعيل، تم كتابتها وتلحينها قبل اندلاع حرب أكتوبر بعام واحد، لأنها كانت معدة خصيصًا لأحداث فيلم "العصفور" للمخرج يوسف شاهين الذي لم يكن عرض بعد.

وأضاف وجدي الحكيم "يوم 8 أكتوبر، جاء المخرج يوسف شاهين، إلى مبنى الإذاعة، وطلب مقابلة رئيس الإذاعة محمد محمود شعبان "بابا شارور"، وفوجئنا بإهداءه أغنية "رايات النصر" لإذاعتها تعبيرًا عن الفرحة بالانتصار العظيم، وتأكيده "نصر أكتوبر عندي أهم من الفيلم".

فيلم "العصفور" عن قصة لطفي الخولي، وتم إنتاجه عام 1972 وواجه مشاكل رقابية ولم يعرض إلا بعد نصر أكتوبر بنحو عام، وتدور أحداثه قبل وقوع هزيمة 1967، حتى تنحي الرئيس جمال عبدالناصر من منصبه وخروج المظاهرات لمطالبته بالعودة، الفيلم من بطولة صلاح قابيل، محمود المليجي، محسنة توفيق، سيف عبدالرحمن، عبدالوارث عسر، للمخرج يوسف شاهين.

واحتل فيلم "العصفور" المركز رقم 45 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي بالأسكندرية (1896-1996).