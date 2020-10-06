التفاصيل الكاملة لتكليف دفعتي 2018 و2019 من الصيادلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء حركة التنسيق لـتكليف صيادلة من الدفعات الآتية "دفعة 2018 دور أول وثان وفبراير ويناير 2019 - دفعة 2019 دور أول وثان وفبراير ويناير 2020"، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع "الاحتياجات والرغبات والمجموع الاعتباري" وذلك للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

وأضافت الوزارة أنه على الخريجين التقدم بالطريقة الإلكترونية من خلال الدخول على رابط خدمة تكليف الصيادلة لإجراء ما يلي:

أولا: إدخال البيانات الأساسية للخريج خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 14 نوفمبر.

ثانيا: استيفاء الرغبات خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 16 من الشهر نفسه.

وتابعت الوزارة في أعلان رسمي لها عن فتح بابا التظلمات لمدة 15 يوما من إعلان نتيجة التكليف، علما بأن التظلمات سوف تقتصر فقط على الأماكن الشاغرة فقط لجميع المكلفين والمكلفات.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن قبول التظلمات ستكون وفقا لشروط معينة وتمثل في الحالة الصحية للمكلف بعد إثباتها بقرار من المجالس الطبية المتخصصة، ويكون تكليف المتزوجات وفقا لسكن الزوج المثبت بقسيمة زواج أو أي من طرق الإثبات المعتمدة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن هناك أحقية للمتظلم في حالة مرض أحد الوالدين بأمراض تحتاج الإعالة بتقديم الشهادة الطبية المعتمدة وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة، مشيرا إلى أن عدد الدفعتين ما يقرب من 30 ألف صيدلي عام وإكلينيكي.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، اليوم الإثنين، مجمع الإسماعيلية الطبي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تفقدت العيادات الخارجة وغرف المرضى ووحدات الرعاية المركزة، للاطمئنان على جاهزيتها، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على مراجعة دورة المريض داخل المركز لضمان تقديم أفضل خدمة طبية بكل سهولة ويسر، لافتًا إلى أن المركز يضم 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية.