جدارية بطول 5 أمتار في احتفالات جمعية مصر الجديدة بنصر أكتوبر العظيم

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور فاروق الجوهري، حزمة من الفعاليات الثقافية، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، والتي تنطلق من منصاتها التنويرية والإبداعية، وهي مكتبتي مصر الجديدة، والمستقبل، ومتحف الطفل.

وأكد الدكتور نبيل حلمي، أمين عام الجمعية، حرص الأخيرة على تنظيم حزمة من الفعاليات، التي تؤكد قدرة المصريين على التغلب على الصعاب، وبراعتهم في تحويل أي هزيمة إلى انتصار، وإبراز الدور الهام للقوات المسلحة، في تحقيق آمال وتطلعات المصريين في الماضي، وعقب ثورة يونيو 2013.

من جانبه، أوضح بهجت شاكر، مدير عام جمعية مصر الجديدة، في تصريحات صجفية، أن أولى هذه الفعاليات تنطلق من مكتبة مصر الجديدة، بتنظيم معرض للكتب التي تناولت كافة محاور حرب أكتوبر، من الإعداد للمعركة وخطة الخداع الاستراتيجي، وبراعة الأفرع المختلفة للقوات المسلحة في معركة العبور، مشيرا إلىى استمراره طوال شهر أكتوبر الجاري، ويستطيع رواد المكتبة استعارة الكتب للتعرف على المزيد من حرب العزة والكرامة.

بالإضافة إلى تصميم جدارية بطول 5 أمتار من القماش، يعبر الأطفال والنشء من خلال رسومهم عن فخرهم بالجيش المصري، الذي يسطر كل يوم ملاحم بطولية، والدور البطولي التى تلعبه قواتنا المسلحة على مدار تاريخها العريق، إذ أثبتت أنها الحصن المنيع، ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائما للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غال ونفيس.

وأعلنت جمعية مصر الجديدة، عن إعادة افتتاح أبواب منابر الجمعية الثقافية، 11 سبتمبر الماضي، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، على أن تقدم خدماتها بشكل تدريجى، بعد اتخاذها الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يتماشى مع توجهات الدولة وجهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأشار الدكتور نبيل حلمي، مدير عام الجمعية، إلى أن التدابير الوقائية التي اتخذتها الجمعية، تضمنت برنامج تعقيم شامل لكافة المواقع الخاصة بها، واستقبال الجمهور بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمكتبات، والتي شملت تقديم الخدمات المكتبية بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية.

وأكد "حلمي" أن افتتاح منصات الجمعية الثقافية، يأتى حرصا على إغناء معارف القراء، وزيادة تحصيلهم الثقافي بمختلف التخصصات، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات الوقائية؛ للمحافظة على سلامة وصحة الزوار والعاملين.