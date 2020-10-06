من 50 لـ2000 جنيه.. تجار: أسعار حلوى المولد تناسب الجميع

استعدت محال الحلوى مبكرا للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، لإنعاش حركة المبيعات التي تعانى الركود وسط ترقب ومخاوف من زيادة المخزون على غرار العام الماضي.

واتخذت المحال أساليب مختلفة لتسهيل البيع والترويج، مثل البيع بالقطعة أو بالرقم أو الصنف، بالإضافة إلى العلب الكرتون والصفيح وعلب الهدايا والصناديق.

عدد من تجار الحلوى أكدوا أن أسعار حلوى المولد هذا العام مستقرة وتناسب جميع الزبائن، وهي نفس أسعار العام الماضي تقريبا، فالأسعار تبدأ من 50 و180 جنيها للمناطق الشعبية ومن 185 حتى 2000 جنيه لعلبة العروسة في المناطق الراقية.

وأشار عدد من تجار الحلوى إلى أن هناك عوامل كثيرة أدت لعدم قفز أسعار حلوى المولد هذا العام، من أهمها انخفاض أسعار السكر والجلوكوز ومعظم الخامات محلية الصنع، إذ يتم استيراد خامات بسيطة من الخارج وخاصة المكسرات وجوز الهند.

وقال محمد محمود عامل بأحد محال الحلوى بشارع مصدق في الدقي، "حافظنا على ثبات الأسعار لموسم حلوى المولد تسهيلا على المواطنيين وقدمنا الحلوى بمختلف أنواعها بأسعار العام الماضي، سواء للحلوى القطع أو العلب".

وأشار إلى أن مناسبة المولد النبوي هذا العام، تأتي بالتزامن مع مناسبات عدة، أهمها العودة إلى المدارس والدروس الخصوصية، "الكل ينافس في الأسعار حتى يرضي جميع الأذواق، وتباع العلب المشكلة من 1 لـ7 بسعر 440 جنيها لعدد 38 قطعة، 340 جنيها لعدد 34 قطعة، و245 جنيها للعلب عدد 28 قطعة وتباع العلب بـ 185 (23 قطعة)، والعلب الفضي بـ900 جنيه وتضم 24 قطعة، والاخضر منها هدايا (28 قطعة) بـ940 جنيها والميني بـ750جنيها (23 قطعة)، وعلب هدايا أزرق 550 جنيها (47 جنيها)".

وأكمل، "يباع العلب الصفيح المستطيل بـ750جنيها (23 قطعة) والصغير منها بـ500 جنيه (42 قطعة)، فيما يباع العلب الكرتون (19 قطعة) بـ120جنيها، و16 قطعة تباع بـ78جنيها، و11قطعة بـ 50 جنيها".

فيما قال أحمد سرحان أحد العاملين في محل شهير بمنطقة الزمالك، إن الأسعار تبدأ من 69 حتى 2000 جنيه لعلبة العروسة.

ويباع صندوق الخشب الكبير "هدايا عروسة" 5 كيلو بـ2000 جنيه، والصندوق الخشب المتوسط بـ 1000جنيه، أما "الميني" فيباع بـ220 جنيها والعلبة الصفيح عدد 36 قطعة بـ400 جنيه والجامبو بـ 750 ويضم 69 قطعة.