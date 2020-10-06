نائب السويس يستغيث بوزير القوى العاملة لإنقاذ عمال "الهندية" بالسخنة

قدم عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب، صباح اليوم، استغاثة عاجلة، لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، لإنقاذ عمال الشركة الهندية لإنتاج البوليستر بمنطقة السخنة في السويس.

وقال النائب، في استغاثته، إنّ الشركة المصرية الهندية لإنتاج البوليستر بمنطقة السخنة بالسويس والمعروفة باسم "اندورما"، تماطل العاملين، بعد أن جددوا مطالبهم المشروعة المؤجلة منذ سبتمبر 2019 رغم ما تحققه الشركة من أرباح وحجم مبيعات بلغت نحو 7 مليارات جنيه مصري في عام واحد، بفضل جهود العمال المصريين الذين ينتجون يوميا 1200 طن، والارتفاع إلى 1600 طن محققين أرقام قياسية بفروع الشركة ومقرها الرئيسي الذي توقف عن العمل أثناء جائحة كورونا.

وتابع النائب: "تصدر فرع مصر بترتيب متقدم على مستوى أفريقيا والفروع الأخرى، ورغم أنّ مطالب العمال وعددهم 370 عاملا، عادلة، والتي حددتها اللجنة النقابية وممثلي العمال، في "أهمية صرف حوافز الإنتاج، تحديد مخاطر العمل، تحسين قيمة الوجبة الغذائية على ضوء ارتفاع الأسعار، الاهتمام بتوفير متطلبات الأمن الصناعي وصيانة المصاعد حماية للعاملين، المساواة في شرائح التأمين الصحي بين العمالة المصرية والهندية".

وأوضح النائب: "السيد المحترم وزير القوى العاملة، رغم مرور عام كامل على المطالب المشروعة للعاملين وتجديد مطالبهم منذ أيام، في حوار راق وموضوعي مع الإدارة من قبل ممثلي العمال محافظين على الإنتاج، والعمل المتحضر الذي يؤكد تقاليد العمالة المصرية، ما كان محل تقدير الأجهزة والمؤسسات المحلية بالسويس، مراعين ما يهدد الوطن من مخاطر وشائعات من قبل المغرضين والإرهاب".

واختتم النائب، قائلا: "السيد وزير القوى العاملة المحترم، نثق دوما في تدخلكم العادل والموضوعي دفاعا عن الحقوق بين العمال وأصحاب الأعمال، من أجل الاستقرار للاقتصاد الوطني".