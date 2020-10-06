النائب مصطفى الجندي: القوات المسلحة لقنت العدو درسا قاسيا في أكتوبر

تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، مؤكدا أنه رغم مرور 47 عاما على هذه المناسبة التاريخية العالمية، إلا أنها أظهرت للعالم قوة الجيش المصري وقدرته الفائقة على حماية الوطن والشعب معا.

وقال "الجندي"، في بيان له، اليوم، إن صقور وأبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة لقنوا العدو الإسرائيلي في هذا الانتصار التاريخي، درسا قاسيا في فنون القتال والعبور، مؤكدا أن هذه الانتصارات التي حققها رجال القوات المسلحة ستظل خالدة ومحفورة بحروف من نور في تاريخنا الوطني: "هي مبعث فخر وإعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، خاصة أن كانت من أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث".

وأشار النائب مصطفى الجندي، إلى أن هذه الانتصارات جسدت بكل وضوح أمام العالم كله أصالة شعب مصر وقواته المسلحة، وتقدير كل المصريين لبواسل وصقور القوات المسلحة، بما قدموه من تضحيات وبطولات، مشددا على أن العسكرية المصرية أكدت للعالم أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة، ولا تسامح في سيادتنا على أراضينا.

وأكد "الجندي"، أن انتصارات أكتوبر أعادت العزة والكرامة للمصريين والعرب جميعا، موجها تحية قلبية لشهداء مصر الأبرار، الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها، والذين كانوا أبطالا شاركوا بكل فدائية في تحقيق هذه الانتصارات، التي أبهرت العالم كله، مشيرا إلى أنها لاتزال تدرس في أكبر الأكاديميات العسكرية المصرية.

وأضاف النائب، أن "العلاقة الخاصة جدا بين الشعب المصري العظيم وجيشه الباسل ستظل لغزا يحير العالم كله، علاقة عبارة عن صخرة تتحطم عليها كل محاولات الشيطانين من قوى الشر والضلال والارهاب، الذين لاهم لهم سوى إسقاط الدولة المصرية، متابعا: "تناسوا أن مصر تمتلك الدرع والسيف، والقوة القادرة على سحق كل من يحاول المساس بأمن مصر واستقرارها، وسلامة ووحدة أراضيها وشعبها، الذي لايتردد لحظة في أن يكون خط الدفاع الأول مع جيشه الباسل، في الدفاع عن الدولة المصرية، من أجل بقائها بجميع مؤسساتها".