دعوى قضائية ضد محافظ كفر الشيخ بسبب "كوبري عتريس"

تقدم أحد المحامين من أبناء مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بدعوى قضائية ضد المحافظ، اللواء جمال نور الدين، ومسئولي مديريتي النقل والري وهيئة السكك الحديدية، لتحديد مسئوليتهم عن العيوب الفنية التي ظهرت في تصميم أحد الكباري، تسببت في إغلاقه بشكل مؤقت.

وجاء في الدعوى المقامة من المحامي "مصطفى السبعاوي"، أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة دسوق الجزئية، أن العيوب الفنية في إنشاءات "كوبري عتريس"، والتي تم إغلاق الكوبري مؤقتاً، بعد اكتشافها، تشكل خطراً على أرواح المواطنين.

وحملت الدعوى رقم 103 لسنة 2020 مدني جزئي مستعجل دسوق، وطلب مقيمها الحكم بإثبات حالة الأوضاع الحالية لـ"كوبري عتريس"، الذي تكلف إنشاؤه نحو 3 ملايين جنيه، وما جرى فيه من عيوب فنية وهندسية مخالفة للتصميمات، الأمر الذي يشكل جريمة إهدار المال العام.

وكشفت الدعوى عن انتهاء أعمال الإنشاءات في الكوبري، في شهر مايو 2019، بنسبة 100%، بتكلفة مالية تقترب من 3 ملايين جنيه، وذلك بعد فترة إغلاقه لما يزيد على 20 سنة، ولم يتم تشغيل الكوبري إلى الآن.

ويُعد "كوبري عتريس" من أهم المرافق الحيوية في مدينة دسوق، حيث يربط بين شمال وجنوب المدينة، ويوجد في محيط الكوبري 4 مدارس في المراحل التعليمية المختلفة، ويستخدمه العديد من المواطنين يومياً، غالبيتهم من الطلاب في أوقات العام الدراسي، دون وجود ما ينبه المارة بخطورة مرور القطارات.

وفي منتصف العام الماضي، أعلن محافظ كفر الشيخ استئناف أعمال إنشاء "كوبري عتريس" على ترعة "القضابة"، في مدينة دسوق، بتكلفة 2.8 مليون جنيه، وذلك ضمن عملية تنفيذ 5 كباري، بقيمة 6.8 مليون جنيه.