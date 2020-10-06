جامعة أسيوط تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن حاجة الجامعة لشغل بعض الوظائف القيادية بقسمي التعليم والمستشفيات الجامعية، طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك لتلبية احتياجات الجامعة من كافة القيادات من المؤهلين لذلك.

وأكد رئيس الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان فى الصحف الرسمية، موضحاً أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم، والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

ومن جانبه، أوضح رئيس الجامعة أن الوظائف المُعلن عنها تشمل في مجملها 7 وظائف مختلفة، وذلك بقسمي التعليم والمستشفيات الجامعية.

ففيما يخص قسم التعليم، تضمنت الوظائف المطلوبة وظيفة أمين الجامعة المساعد، في "المستوى الوظيفي العالي"، فضلاً عن 4 وظائف أخرى في المستوى الوظيفي "مدير عام"، وتشمل مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين كلية الحاسبات والمعلومات، وأمين كلية طب الأسنان، وأمين كلية الطب.

أما قسم المستشفيات الجامعية، فقد اشتملت الوظائف المطلوبة على وظيفتين أيضاً فى المستوى الوظيفي "مدير عام"، وكلاهما في المستشفى الجامعي الرئيسىي، وهما مدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام شئون التمريض.

وأشار "الجمال" إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن أصل وسبع نسخ من الأوراق التالية: بيان حالة وظيفية متضمناً قدرته العلمية والتاريخ الوظيفي وآخر تقريرين لتقييم الأداء، وبيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها، وبيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التى يعمل بها، واقتراحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية، وفقاً لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري فى شأن مقترح التطوير.

ويتم تقديم كافة الملفات إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، على أن يكون الطلب باسم رئيس الجامعة، في موعد غايته شهر، اعتباراً من 5 أكتوبر الجاري، وحتى 5 نوفمبر المقبل.