حبس الطالب المتهم بقتل "عجوز البحيرة" لسرقة قرطها الذهبي

قررت النيابة العامة، حبس طالب لمدة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامة بقتل جارته المسنة داخل منزلها لسرقة قرطها الذهبي.

وألقى قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير، القبض على طالب بتهمة قتل جارته المسنة في البحيرة، عمدًا لسرقة قرطها الذهبي، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة، وأنه كان يقصد السرقة فقط بعد علمه بأن لديها مشغولات ذهبية، لمروره بضائقة مالية، لكنها استغاثت بالجيران فأسرع المتهم إلى قتل المجني عليها وفر هاربًا.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد جيرانها طالب عمره 17 عاما، مقيم بذات القرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وأكد أنه نظرا لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها واعتياده التردد عليها لتفقد حالتها الصحية نظرا لكبر سنها، عقد العزم على سرقتها، ويوم الواقعة توجه لشقتها، وعقب دخوله باغتها بالضرب بقالب طوب على رأسها "كان بأرضية الغرفة"، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها واستولى على قرطها الذهبى وهرب.

وأرشد المتهم عن مكان القرط الذهبى المستولى عليه لدى عميله سيئ النية تاجر مصوغات ذهبية بمدينة دمنهور عمره 27 عاما، مقيم بدمنهور، وضبط العميل، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها، لبيان وفاتها رسميًا.