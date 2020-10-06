تحرير 12 محضر مخالفة في حملة على مخابز كفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة ومركز كفر شكر، حملة تموينية على عدد من مخابز الوحدات المحلية، بالاشتراك مع إدارات التموين والصحة والبيئة والإشغالات، لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين، وإنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات، لراحة وخدمة المواطنين.

تحرر خلال الحملة 12 محضرا لمخالفات مختلفة، منها نقص وزن وغير مطابق للمواصفات، ووجود زيادة 5 شيكارة في حصه الدقيق بمخبز، وكذلك عجز ببعض المخابز، وعدد العجز 992 شكارة بـ4 مخابز بقرى البقاشين وكفر الولجا وأسنيت، وذلك بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.

وتاتي الحملة، بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

وقال اللواء هشام رفعت، إن حملات المتابعة والرقابة على مخابز قرى الوحدات المحلية والمدينة، مستمرة لرصد أى مخالفات ومتابعة الدقيق، وضمان جودة الخبز ومطابقته للمواصفات.

وكانت مباحث التموين، تمكنت في وقت سابق من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص، لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق.

وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المسطحات بالقناطر، وتمكنت الحملة من ضبط 7,45 طن دقيق فاخر، بالإضافة إلى 720 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.