"نتنياهو": انتصرنا في حرب أكتوبر.. ومتابعون: "الجعان يحلم بسوق العيش"

نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" على موقع "فيس بوك" تصريجات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حرب أكتوبر زعم فيها أن إسرائيل هي التي انتصرت في الحرب، رغم الموقف الضعيف لها في البداية، على حد قوله، والتي قابلها رواد مواقع التواصل الاجتماع بالسخرية.

وقال "نتنياهو" في المراسم لإحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا اليوم: "الظروف الأولية كانت صعبة. لقد اقتحم أعداءنا أراضي سيناء وهضبة الجولان والنيران أمطرت على مواقعنا. ورغم هذا الموقف الضعيف في بداية الحرب، قلبنا الموازين رأسا على عقب".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وفي غضون ثلاثة أسابيع بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه الأعداء الذي كان من الأصعب في التاريخ العسكري، وقف مقاتلونا على أبواب القاهرة ودمشق"، على حد قوله.

وتسبب تصريحات "نتيناهو" على صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" في سيل من التعليقات الساخرة من تلك التصريحات، إذ قال أحد المعلقين: "المهم انتوا أخدتوا على قفاكم خلصت".

وأضاف معلق آخر: "الجعان يحلم بسوق العيش يا كوهين، موازين إيه اللي اتقلبت، نصر إيه اللي حققتوه؟، ولو بفرض كلامك صحيح شوف مين اللي قعد في سيناء ومين اللي اتطرد؟".

وقال متابع آخر للصفحة: "التاريخ هو الشاهد ههههههههههه إن العبرة بالنهاية".

وقال متابع آخر للصحفة: "عيب عليك وعلى شعرك الأبيض ده يا شايب لما تبقى كداب، وتضحك على شعبك".

وقالت متابعة للصفحة: "أساتذة في الكذب".

وتمر اليوم الذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة التي حقق فيها الجيش المصري الانتصار على كذبة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة اليوم بهذه المناسبة أكد خلالها أن الشعب المصري لا يفرط بأرضه وقادر على حمايتها، وأن ما حققته البلاد في الفترة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار "إنجاز يشهد به العالم.

وقال السيسي، في كلمة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون لنصر أكتوبر، إن "ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءا غاليا وعزيزا من أرض الوطن الذي أقسمنا على حمايته وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات".

وأضاف: "علمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها".

وتابع: "حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، بل لم يقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، وتبعث في نفوس المصريين جميعًا روحًا جديدةً تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات".

وذكر السيسي: "لا يخفى عليكم أن الأطماع في مصر لم تنته، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجازٌ يشهد به العالم لنا".

وأوضح أن "الحفاظ على أمن وطنٍ كبيرٍ بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب لهو بلا شك أمر يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر".

وأكد "السيسي" أن "مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضةً للأوهام، والسياسات غير المحسوبة ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية و التعمير والسلام".