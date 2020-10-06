المخرج وليد عوني يجري بروفات استعدادا لحفل افتتاح "أولادنا"

يواصل المخرج وليد عوني استعداداته المكثفة لحفل افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، الذي تنطلق دورته الرابعة في الثامن عشر من أكتوبر الجاري بدار الأوبرا المصرية برئاسة خبيرة المهرجانات سهير عبد القادر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المعروف، أن وليد عوني مخرج ومصمم رقصات، ومؤسس فرقة التانيت للرقص المسرحى الحديث في مدينة بروكسيل في بلجيكا ومدير المدرسة المصرية للرقص الحديث التابعة لدار أوبرا القاهرة حيث كلف عام 1993 رسمياً من قبل وزير الثقافة فاروق حسني بتأسيس أول فرقة للرقص المسرحي والحديث في مصر والعالم العربي تتبع دار الأوبرا المصرية.

ومن جانبها، أكدت سهير عبدالقادر، في بيان صحفي، أن الملتقى سيقام وفق إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة المشاركين فيه من وباء "كورونا" المستجد، مشددة على أنه - وتقصد الملتقي - سيساهم في نشر طاقة من التفاؤل المفعمة بالروح الإيجابية في المجتمع، فضلاً عن إسهامه بشكل كبير في الترويج السياحي والثقافي لمصر، بحسب قولها.

وتُقام الدورة الرابعة من ملتقي "أولادنا 2020" لفنون ذوى القدرات الخاصة هذا العام تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة في العديد من المجالات المختلفة، منها عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا والتصوير والعروض الاستعراضية.